“Un giorno racconterai? Come tutti”, “A gennaio non c’è giustificazione”: le reazioni social all’addio di Kvara

vedi letture

“Grazie Napoli”. Questa la didascalia scelta da Khvicha Kvaratskhelia per salutare Napoli e i napoletani in attesa di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il georgiano ha dato il suo addio alla maglia azzurra con un video da brividi sui social in cui ripercorre la sua avventura alle pendici del Vesuvio: dall'arrivo in punta di piedi fino allo scudetto con Spalletti.

Il video messaggio è diventato immediatamente virale nel mondo con oltre due milioni di visualizzazioni in un’ora. E ha inevitabilmente scatenato anche moltissime reazioni social di tantissimi tifosi. Sulla pagina Instagram di TuttoNapoli.net, sono innumerevoli i messaggi all’indirizzo di Kvara. Ve ne proponiamo alcuni:

“Un giorno racconterai? Come tutti”, “Solo la maglia”, “Solita lettera pre-stampata”, “Grazie per lo Scudetto, ma a gennaio così non c’è giustificazione”, “Grazie di tutto campione, ma risparmiati ste sceneggiate”, “Grazie di tutto ma cosa vuoi raccontare? È solo una questione di soldi”. “Sinceramente trovo tutto molto falso e costruito, se veramente ci tenevi alla nostra tifoseria ti mettevi sotto e lottavi insieme a tutti noi fino a giugno, invece hai preso e hai abbandonato la nave da codardo, quindi la cosa più importante è la squadra e lottare con i nostri azzurri, il resto è noia e lo lasciamo alle spalle”.