VIDEO TN - Giuffredi: "Rinnovo Hysaj? Può andar via comunque. Di Lorenzo merita l'Europeo. Su Rui..."

Nel corso della manifestazione Italian Sport Awards, alla nona edizione all'Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli il procuratore sportivo Mario Giuffredi: "Hysaj è ritornato a fare ciò che faceva ai tempi di Sarri. Siamo felici perchè abbiamo dimostrato che non era un brocco, ma un giocatore importante. Stiamo parlando del rinnovo, ma non è detto che rimanga a giugno. Avere due giocatori nello stesso ruolo non è una cosa bella. Il rinnovo può essere uno strumento per venderlo meglio in estate".

DI LORENZO. - "Mi auguro che Mancini lo convochi agli Europei. Ha dimostrato di essere un giocatore di grande valore. Deve mantenere alto il suo standard di prestazione".

MARIO RUI. - "Da quando è arrivato a Napoli, tranne i primi mesi, ha sempre fatto delle annate importantissime. E' stato sempre sottovalutato, con Gattuso e Ancelotti si è espresso su rendimenti alti: lo reputo tra i migliori terzini della nostra Serie A. Il fatto che il Napoli non prenda terzini sinistri a gennaio è perchè non c'è ne sono di importanti in giro".

MERCATO. - "Se pensiamo a questa campagna di trasferimenti come mercato per sostituire i vari Allan e Koulibaly, non credo siano questi i giocatori giusti. Magari è stato un mercato in vista futuro. Personalmente non credo che questi giocatori presi possano sostituire i top player azzurri".

SEPE. - "E' arrivato ad un livello che non può temere nessuno. E' un portiere di livello altissimo, non teme la concorrenza. Il Napoli il portiere lo aveva in casa, nel calcio mai dire mai, è più legato al Napoli che a tante cose della sua vita. Gattuso lo stima tanto".