Ufficiale Napoli Basket, che innesto: c’è l’annuncio del ritorno di Markel Brown

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Markel Brown torna ufficialmente al Napoli Basket. La guardia statunitense era stata protagonista della conquista della Coppa Italia nella stagione 23-24.

Markel Brown torna a vestire la maglia del Napoli Basket. La società azzurra ha ufficializzato l’ingaggio della guardia statunitense per la stagione 2026-2027, riportando a Napoli uno dei protagonisti della storica conquista della Coppa Italia nella stagione 2023-2024. Il rapporto con la Gevi si era interrotto al termine di un’annata dai due volti, con la vittoria a sorpresa del trofeo nazionale e il mancato accesso ai playoff dopo un finale di stagione negativo. Brown, classe 1992, è una guardia di 192 centimetri e rappresenta un ulteriore rinforzo per una squadra che punta a inserirsi stabilmente tra le realtà più competitive del campionato.

Napoli Basket, ufficiale il ritorno di Markel Brown: il comunicato

Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Napoli Basketball annuncia la firma di Markel Brown per la stagione 2026-2027. Nato ad Alessandria, negli Stati Uniti, nel 1992, Brown è una guardia di tiro di 192 cm ed è stato uno dei giocatori chiave nella grande vittoria della Coppa Italia del Napoli durante la stagione 2023-2024. Prodotto dell'Oklahoma State University, ha fatto la sua prima apparizione in NBA nel 2014-2015 con i Brooklyn Nets, dove ha giocato per due stagioni. Nel 2017-2018, dopo un'eccellente prima parte della stagione nella G League con gli Oklahoma City Blue, segnando 17,4 punti a partita, e con i Rio Grande Valley Vipers, dove ha segnato una media di 15,9 punti a partita, è tornato alla NBA, con gli Houston Rockets.

Nel 2018-2019, ha fatto la sua prima esperienza europea con Darüşşafaka nel massimo campionato turco, con una media di 10,5 punti e 3,8 rimbalzi a partita. Con la squadra turca, ha anche giocato nell'EuroLeague, la migliore competizione continentale. Dopo un'altra stagione di G League, sempre in Oklahoma, Brown è tornato in Europa nel 2020-2021, giocando per Hapoel Eilat in Israele, dove ha segnato una media di 12,9 punti a partita. Si è trasferito nel campionato belga, unendosi ai Giants di Anversa, con una media di 13,4 punti, 3,8 rimbalzi e 2,9 assist a partita, mentre gareggiava anche nella FIBA Europe Cup.

Nella stagione 2022-2023, ha goduto di una stagione eccezionale con il Varese, affermandosi come uno dei migliori giocatori del campionato. Ha segnato 16,9 punti e 4 rimbalzi a partita, aiutando il club a raggiungere la postseason. Dopo aver iniziato la stagione in Spagna con il Girona, Brown si è unito al Napoli per la prima volta nella stagione 2023-2024. Ha segnato una media di 12,2 punti a partita e ha aiutato la squadra a vincere la Coppa d'Italia. Nelle ultime due stagioni, ha giocato per il Pallacanestro Trieste, raggiungendo i playoff in stagioni consecutive. Nella stagione 2024-2025, ha segnato una media di 15,5 punti e 5,1 rimbalzi a partita. Ha anche fatto il segno nella Basketball Champions League, con una media di 12,2 punti e 3,6 rimbalzi a partita nella competizione europea”.