Napoli Basket, definita la preseason: ritiro in Slovenia e amichevoli fino al 19 settembre

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Il Napoli Basket partirà il 14 agosto per il training camp di Kranjska Gora. Tre test in Slovenia, poi i tornei di Udine, Matera e Strasburgo.

Prende forma la preseason del Napoli Basket in vista della nuova stagione. Dopo le consuete visite mediche e i test atletici, gli azzurri partiranno il 14 agosto per Kranjska Gora, in Slovenia, dove resteranno in ritiro fino al 4 settembre. Durante il training camp la squadra disputerà tre amichevoli internazionali: il 21 agosto contro lo Spartak Subotica, il 27 agosto contro l'Igokea e il 1° settembre contro il Krka Novo Mesto.

Da Udine a Strasburgo: tutti gli appuntamenti del Napoli Basket

Terminato il ritiro sloveno, il Napoli sarà impegnato nel weekend del 5 e 6 settembre al Memorial Pajetta di Udine, torneo al quale parteciperanno anche APU Udine, Pallacanestro Reggiana e PAOK Salonicco. Il 12 e 13 settembre gli azzurri si sposteranno invece a Matera per il Trofeo Basilicata, insieme a Scafati, Varese e SPQR Roma. La preparazione si concluderà il 19 settembre in Francia: a Strasburgo il Napoli Basket affronterà la formazione di casa nell'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione.