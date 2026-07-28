Ufficiale Napoli Basket, presentazione della nuova stagione: ritorno in EuroCup dopo 20 anni

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Napoli Basketball presenta stagione, EuroCup e nuovi progetti per lo sviluppo del basket cittadino.

Il basket napoletano si prepara a vivere una stagione di grande prestigio, tornando protagonista anche in Europa nell'anno di Napoli Capitale Europea dello Sport e in vista dell'America's Cup. Lunedì 3 agosto verrà presetanta la nuova stagione del Napoli Basket, di seguito il comunicato del club.

"Il basket napoletano torna protagonista in Europa, nell’anno di Napoli Capitale Europea dello Sport e verso l’America’s Cup 2027. Un percorso condiviso e sostenuto dal Comune di Napoli con prospettive di sviluppo della pallacanestro sul territorio cittadino. Lunedì 3 agosto alle 12:00, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, verrà infatti presentata la nuova stagione del Napoli Basketball in campionato che vedrà poi la società azzurra tornare a giocare dopo 20 anni in Europa con l'EuroCup.

Interverranno: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il Presidente del Napoli Basketball Matt Rizzetta, il Direttore Sportivo Francesco Cavaliere e per la neonata squadra Napoli Women Basketball, che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 femminile, il direttore generale Sara Bocchetti. Durante la conferenza stampa saranno illustrate anche le ulteriori iniziative strategiche che la società azzurra intende intraprendere nell'immediato futuro".