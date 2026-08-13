Napoli Basket, tutto pronto per il ritiro: visite mediche svolte, domani si parte

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Il Napoli Basket ha sostenuto i test atletici all'Alcott Arena, prima della partenza per il ritiro in Slovenia, che si protrarrà fino al 4 settembre.

Prenderà ufficialmente il via domani la stagione 2026-2027 del Napoli Basketball. In questi giorni intanto gli atleti hanno sostenuto le rituali visite mediche con il Responsabile dello Staff Medico-Sanitario della società Beniamino Casillo, e svolto i test atletici all’Alcott Arena, con il nuovo Preparatore Fisico Giustino Danesi, insieme a Davide Bocci e Claudio Maddaloni. Presenti anche il General Manager James Laughlin, il Direttore Sportivo Francesco Cavaliere ed il Technical Staff con il Primo Assistente Dino Repesa, coadiuvato da Davide Gabriele e Pablo Trovato.

Napoli Basket, domani la partenza per il ritiro

La squadra partirà domani per il ritiro di Kranjska Gora, in Slovenia, dove si tratterà fino al 4 settembre. Durante il periodo di preparazione, il Napoli Basketball disputerà tre gare amichevoli: il 21 agosto contro i serbi dello Spartak Subotica, il 27 agosto contro i bosniaci dell’Igokea e il 1° settembre contro gli sloveni del Krka Novo Mesto, per poi giocare il Memorial Pajetta, ad Udine, il 5 e 6 settembre, affrontando la Pallacanestro Reggiana. Disputeranno il trofeo anche i padroni di casa dell’APU Udine e il Paok Salonicco.