Napoli Basket, sconfitta in amichevole contro la BC Igokea: Ramsey il top scorer

Napoli Basket, sconfitta in amichevole contro la BC Igokea: Ramsey il top scorer
Oggi alle 14:40Basket Napoli
di Pierpaolo Matrone

Si è disputato ieri pomeriggio a Kranjska Gora, sede del training camp del Napoli Basketball, il secondo test ufficiale della stagione degli azzurri. Dopo quasi due settimane di duro allenamento la squadra di Coach Repesa ha sostenuto una partita amichevole con la formazione della BC Igokea. La gara è terminata sul punteggio di 107-94 per la squadra bosniaca. Questi i parziali dei quarti: 26-28, 47-58, 69-84.

Tabellino:
Caruso 6, Spissu 5, Jakimovski 15, White 14, Sankare 6, Dowtin 11, Seljaas 14, Faggian 7, Ramsey 16, Esposito, Ferrara.

Per il Napoli Basketball non ha preso parte al test amichevole Totè tenuto ancora precauzionalmente a riposo e John Petrucelli ancora impegnato con l'ItalBasket. Il Napoli Basketball sosterrà il suo terzo impegno il prossimo 1 settembre con gli sloveni del Krka Novo Mesto.