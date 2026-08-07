Napoli Basket, le ultime sul mercato: si cerca un esterno, ma non un centro

vedi letture

Il Napoli Basket continua a lavorare per completare il roster da mettere a disposizione di Jasmin Repesa in vista della nuova stagione. La priorità in questa fase è l'arrivo di un ulteriore giocatore in grado di creare dal palleggio e affiancare i due innesti già definiti nel reparto, Jeff Dowtin e Marco Spissu. L'obiettivo della società è completare questa operazione in tempo per il ritiro precampionato in Slovenia, in programma dal 14 agosto al 4 settembre.

Prima le valutazioni su Toté e Caruso, poi la scelta sul centro

Per il momento, invece, il Napoli Basket non sembra avere fretta di intervenire con un altro straniero sotto canestro. Lo staff tecnico vuole prima valutare durante la preparazione Leonardo Toté e Guglielmo Caruso, per capire se sarà realmente necessario aggiungere un ulteriore centro al roster. Le riflessioni sul possibile innesto di un lungo straniero sono state quindi rimandate alle prossime settimane, quando Repesa avrà avuto l'opportunità di vedere all'opera i due italiani.