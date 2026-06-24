Napoli Basket, Rizzetta incontra rappresentanti Euroleague e LBA: le immagini
Giornata di grande rilievo per il Napoli Basket, che non solo ha ufficializzato l’ingaggio del playmaker della nazionale italiana Marco Spissu, ma ha anche accolto un’importante delegazione istituzionale del basket europeo e italiano.
Il presidente Matt Rizzetta ha ricevuto presso la sede del club i rappresentanti di Euroleague Basketball e il presidente della LBA Maurizio Gherardini. La visita ha visto la partecipazione del CEO di Euroleague Basketball Chus Bueno e del Chief Competitions Officer Diego Guillen, che hanno poi effettuato un sopralluogo all’Alcott Arena (PalaBarbuto), impianto che nella prossima stagione ospiterà le gare interne della Guerri Napoli in BKT EuroCup.
𝗘𝗨𝗥𝗢𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗘 𝗟𝗕𝗔 𝗜𝗡𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗡𝗢 𝗥𝗜𝗭𝗭𝗘𝗧𝗧𝗔 𝗔 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜 🤝🏼— Napoli Basketball (@basket_napoli) June 24, 2026
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