Napoli Basket, Rizzetta: "Palazzetto? Obiettivo lavori nel 2027. Sogno l'NBA Europe..."

vedi letture

Basket Napoli, il proprietario Matt Rizzetta a tutto tondo: il nuovo palazzetto, il budget per la squadra, l'Eurocup, il sogno NBA Europe

Matt Rizzetta, presidente e proprietario del Napoli Basket, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha trattato i temi principali sulla squadra azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Palargento sarà davvero ricostruito?

"Negli ultimi mesi c'è stato un grande progresso. Con il proprietario del Palapartenope, Rino Manna, siamo ad un buonissimo punto per la cessione dei suoi spazi, il Palapartenope e la Casa della Musica. E sono qui anche per perfezionare questo accordo. Sarebbe l'ultimo step per far partire il progetto in maniera ufficiale. E poi il Comune ci ha dato grande disponibilità e anzi ci ha chiesto di creare un team con i suoi uomini e i nostri consulenti. I tempi? Abbiamo un project management plan. Dopo aver perfezionato l'accordo con Rino Manna, che dovrebbe avvenire entro qualche giorno, poi definiremo anche con il Comune le ultime cose. E il progetto potrebbe partire. Diciamo che la fine del 2026, al massimo l'inizio del 2027, è l'obiettivo per cominciare i lavori".

Quest'anno, dopo aver visto i playoff sfumare, lei vuole una squadra da primi posti e non ha lesinato sul budget che è quasi raddoppiato.

"Nei playoff vogliamo entrarci dalla porta principale ma non mi sbilancio sulla posizione in classifica. Per il budget, si, è molto più alto della scorsa stagione, anche se Repesa non ragiona sulle cifre ma sulla voglia di venire a Napoli, sull'ambizione di certi giocatori".

Il ritorno in Europa con l'inserimento nell'Eurocup è un punto d'orgoglio dopo quasi vent'anni di attesa?

"Non essendo stata conquistata sul campo, all'inizio la sensazione è stata dolce-amara. Ma oggi è solo dolce, anzi non vedo l'ora di conoscere le avversarie del girone di Eurocup. Napoli merita una vetrina europea. E noi speriamo possa essere un passaggio verso l'Eurolega. Arrivare tra le prime due qualifica alla massima competizione continentale automaticamente".

Intanto c'è sempre il sogno Nba Europe nel futuro?

"Assolutamente ed è per questo che bisogna costruire l'impianto. Vi svelo anche una cosa: all'inizio di questa avventura c'era la possibilità di fare un'acquisizione di un club di basket a Roma o a Napoli. Ed io ho scelto Napoli. E la rifarei questa scelta anche oggi che Roma ha club che ambiscono alla Nba Europe. lo ho scelto Napoli per fare la storia qui".