Basket Napoli, ad un passo il colpo Mannion! E si lavora al terzo colpo
Il mercato italiani della Guerri Napoli si infiamma. Alessandro Maggi, noto giornalista del panorama cestistico italiano, ha lanciato l'esclusiva qualche giorno fa sulla trattativa Mannion-Napoli ormai in dirittura d'arrivo. Nel podcast SmallBall081 sono stati svelati ulteriori dettagli: la fumata bianca sembrerebbe molto vicina.
E' quasi fatta: le cifre dell'affare Mannion
Maggi si sbilancia e da' al 99% l'approdo dell'ormai ex EA7 Milano in canotta azzurra con un contratto biennale (più opzione di prolungamento) a cifre intorno ai 400.000 euro annui, con clausole finalizzate a rivedere alcune condizioni contrattuali al termine della prossima stagione. Mannion cerca un progetto ambizioso per rilanciarsi, preferibilmente in club che disputano la competizione europea e possano offrirgli un minutaggio molto rilevante.
Gli obiettivi del secondo colpo azzurro. Ma non finisce qui
L'obiettivo del playmaker è tornare in orbita Eurolega nel giro di pochi anni e riconquistarsi un posto fisso nella nazionale italiana. Dunque, dopo John Petruccelli Napoli sta per piazzare il secondo super-colpo di un'estate che si promette ricca di sorprese entusiasmanti. L'altro nome caldo è Amar Alibegovic: contatti avanzati con il suo entourage ma Repesa ha chiarito che ci sono comunque limiti di budget da non sforare.
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