Tuttonapoli Basket Napoli, ad un passo il colpo Mannion! E si lavora al terzo colpo

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Il giornalista di Sportando Alessandro Maggi svela dettagli della trattativa per Nico Mannion. Le parti sarebbero molto vicine.

Il mercato italiani della Guerri Napoli si infiamma. Alessandro Maggi, noto giornalista del panorama cestistico italiano, ha lanciato l'esclusiva qualche giorno fa sulla trattativa Mannion-Napoli ormai in dirittura d'arrivo. Nel podcast SmallBall081 sono stati svelati ulteriori dettagli: la fumata bianca sembrerebbe molto vicina.

E' quasi fatta: le cifre dell'affare Mannion

Maggi si sbilancia e da' al 99% l'approdo dell'ormai ex EA7 Milano in canotta azzurra con un contratto biennale (più opzione di prolungamento) a cifre intorno ai 400.000 euro annui, con clausole finalizzate a rivedere alcune condizioni contrattuali al termine della prossima stagione. Mannion cerca un progetto ambizioso per rilanciarsi, preferibilmente in club che disputano la competizione europea e possano offrirgli un minutaggio molto rilevante.

Gli obiettivi del secondo colpo azzurro. Ma non finisce qui

L'obiettivo del playmaker è tornare in orbita Eurolega nel giro di pochi anni e riconquistarsi un posto fisso nella nazionale italiana. Dunque, dopo John Petruccelli Napoli sta per piazzare il secondo super-colpo di un'estate che si promette ricca di sorprese entusiasmanti. L'altro nome caldo è Amar Alibegovic: contatti avanzati con il suo entourage ma Repesa ha chiarito che ci sono comunque limiti di budget da non sforare.