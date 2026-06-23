Ufficiale Napoli Basket, altro innesto: annunciato accordo annuale con Zac Seljaas

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Napoli Basket, altro innesto: Ufficiale l’arrivo di Zac Seljaas: carriera europea e rinforzo USA per il roster

Il Napoli Basket ha ufficializzato l’arrivo di Zac Seljaas, che ha firmato un contratto annuale con il club partenopeo. L’ala americana, classe 1997 e alta 200 centimetri, è originaria di Bountiful, nello Utah. L’annuncio è stato accompagnato da una nota ufficiale che ne ripercorre il percorso formativo e professionale.

Napoli Basket, ecco Zac Seljaas: il comunicato

"Guerri Napoli comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Zac Seljaas, ala Usa di 200 cm, nato nel 1997 a Bountiful, nello Utah. Muove i primi passi sul parquet nell’high school della propria cittadina disputando la AAU (Amateur Athletic Union) con il padre Gary ad allenarlo. Nel 2015 si unisce alla BYU (Brigham Young University) giocando NCAA per 4 stagioni. Termina la sua esperienza al college con una media di 6.6 punti e 4 rimbalzi nell’annata da senior.

Nella stagione 2020-21 inizia la carriera da pro in Europa in Slovacchia con il BC Prievidza dove, a causa di un infortunio, disputa solo 5 partite (13.4 punti di media). Nel 2021/22, dopo essere tornato negli USA, firma con i georgiani del BC Vera mettendosi in mostra con una stagione da 22 punti, 12 rimbalzi e 2.6 assist a partita. Nel 2022 si trasferisce in Germania, nella seconda divisione, con i Tigers Tübingen ottenendo la promozione in Bundesliga con medie di 17 punti, 6 rimbalzi e 2.2 assist. Nella stagione 2023-24 passa al Würzburg con cui disputa due grandi campionati raggiungendo in entrambi la semifinale di BBL. Nella seconda stagione ottiene i gradi di capitano e debutta in BCL dove mette a segno, in 10 partite, 17.7 punti, 6.5 rimbalzi e 1.9 assist. Nella scorsa stagione è protagonista in Francia con l'ASVEL Villeurbanne debuttando anche in Eurolega. Buone le sue medie in campionato dove realizza 7,3 punti a partita e 3,1 rimbalzi, mentre in Eurolega ci sono 6,7 punti a gara e 3 rimbalzi".