Napoli Basket in Europa! Annunciata la partecipazione all'Eurocup: i dettagli
Una notizia che interessa da vicino anche il mondo sportivo partenopeo. Dalla stagione 2026-27 il Napoli Basket parteciperà alla BKT EuroCup, competizione che si allargherà a 32 squadre. L'annuncio è arrivato direttamente da Underdog Global Partners, il gruppo proprietario del club cestistico guidato da Matt Rizzetta, noto anche per il suo interesse manifestato nei confronti del Napoli.
Il Napoli Basket giocherà l'Eurocup: l'annuncio della proprietà
Nel comunicato diffuso dalla proprietà si legge: "Siamo entusiasti di annunciare che, per la prima volta in 20 anni, il Napoli Basketball parteciperà all'EuroCup". UGP ha poi sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto: "L'inclusione nell'EuroCup rappresenta una potente convalida del modello UGP e un importante passo avanti nella nostra missione di elevare il Napoli Basketball a una franchigia riconosciuta a livello mondiale".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro