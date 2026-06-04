Napoli Basket, capitan Caruso e la dirigenza in visita all'IC Scialoja-Cortese-Rodinò

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Napoli Basket, capitan Caruso e non solo: ecco chi era presente alla festa di fine anno scolastico dell'IC Scialoja-Cortese-Rodinò

La Guerri Napoli, con il partner Barretta S.r.l., ha preso parte alla festa di fine anno scolastico dell’I.C. Scialoja - Cortese - Rodinò, su invito della Dirigente Scolastica dell'Istituto Rosa Stornaiuolo e di Giovanni Paolo Savino, Presidente dell’Associazione “Il Tappeto di Iqbal” e amico del club azzurro. Una giornata speciale che ha riunito istituzioni, associazioni, professionisti e tutte le realtà che, nel corso dell’anno, hanno contribuito alla crescita della scuola e del territorio attraverso progetti, iniziative e interventi concreti.

Napoli Basket, capitan Caruso e non solo: ecco chi era presente

Per il club erano presenti Alessandro Di Fede, Raffaele Biglietto e gli atleti James Forchetta, ex alunno dell’Istituto, ed il capitano Guglielmo Caruso. Tra i protagonisti dell’evento Carlo Antonio Barretta, CEO di Barretta S.r.l., che ha sostenuto attivamente il ripristino delle aree verdi e del manto erboso dell’Istituto, contribuendo inoltre alla riapertura del “Tendone”, spazio fondamentale per le attività educative, sportive e sociali dedicate ai ragazzi del quartiere. Un sentito ringraziamento a tutti i ragazzi per la splendida accoglienza e ai docenti per aver reso possibile uno spettacolo così coinvolgente. La Guerri Napoli continuerà ad essere al fianco delle scuole, delle realtà del territorio e delle nuove generazioni, perché crediamo che lo sport possa essere uno straordinario strumento di crescita, inclusione e futuro.