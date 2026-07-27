Napoli Basket, presto incontro Rizzetta-Manfredi per il palasport: la situazione
Il Napoli Basket guarda al futuro con grandi ambizioni. Secondo quanto riferisce La Repubblica, il club guidato da Matt Rizzetta sta portando avanti un progetto di crescita che coinvolge sia l'aspetto sportivo che quello strutturale. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi.
Rizzetta-Manfredi, incontro per il palasport
Il motivo? Si farà per compiere un ulteriore passo avanti sul dossier relativo alla costruzione del nuovo palasport nell'area dell'ex Palargento, un impianto ritenuto fondamentale per sostenere lo sviluppo della società. Nel frattempo la squadra continuerà a disputare le proprie gare al PalaBarbuto, dove nella prossima stagione ospiterà le partite di Serie A e di EuroCup.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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