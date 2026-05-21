Napoli Basket sogna in grande: possibile terzo budget in Serie A, occhi su un big di Milano
“Investimento” sembra essere la parola d’ordine del nuovo Napoli Basket targato Matt Rizzetta. Il patron americano vuole alzare ulteriormente il livello della squadra dopo il decimo posto dell’ultima stagione, con l’obiettivo di costruire un roster ancora più competitivo. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto della situazione.
Mannion-Napoli, solo voci o c'è qualcosa di concreto?
Occhi puntati anche su Nico Mannion, profilo di altissimo livello ma dai costi elevati. Intanto Napoli ripartirà dalle certezze rappresentate da Caruso e Toté, investimenti importanti che confermano le ambizioni del club. Secondo il quotidiano, gli azzurri potrebbero presentarsi al via del prossimo campionato con il terzo budget della Serie A di basket.
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