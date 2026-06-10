Si avvicina il primo colpo: arriva il sì di Khalaili, ora affondo con l'Union Saint-Gilloise
Il Napoli ha raggiunto un’intesa con Anan Khalaili, esterno destro israeliano di 21 anni attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise e già protagonista con la nazionale del suo Paese. Il giovane calciatore è considerato uno dei profili più interessanti del panorama emergente e continua ad attirare l’attenzione di diversi osservatori internazionali. Ora, però, il nodo principale riguarda l’accordo tra i due club.
Napoli e Union Saint-Gilloise, distanza sulla valutazione
La società belga, infatti, parte da una valutazione di 25 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, una cifra ritenuta elevata dalla dirigenza azzurra. Anche nell’ipotesi di una trattativa al ribasso, il margine per ottenere condizioni particolarmente favorevoli appare molto ridotto. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’Union Saint-Gilloise potrebbe scendere fino a una richiesta compresa tra i 22,5 e i 23 milioni di euro, ma senza concedere sconti significativi.
Khalaili, si tratta. Le cifre dell'affare per il Napoli
Una valutazione che il Napoli continua a considerare eccessiva rispetto ai propri parametri. Dal punto di vista del club belga, tuttavia, la richiesta trova una precisa giustificazione economica: il 20% dell’eventuale incasso derivante dalla cessione di Khalaili dovrà infatti essere riconosciuto al Maccabi Haifa, la società da cui il giocatore è arrivato. Un elemento che contribuisce a mantenere alta la valutazione del cartellino e che rende la trattativa particolarmente lunga.
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