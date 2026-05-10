Tuttonapoli Guerri Napoli, asfaltata Udine. Repesa annuncia il primo colpo di mercato

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La Guerri Napoli trionfa 98-71 contro Apu Udine, match uni-direzionale dalla ripresa. Intanto Repesa in conferenza svela il primo colpo del nuovo roster.

Una serata bella e divertente culminata con il largo 98-71 finale, tanti sorrisi alla Alcott Arena in un ambiente che ritrova serenità ed entusiasmo guardando al futuro. Nonostante la classifica non avesse più nulla da nascondere alle due franchigie, c'è stata una partita vera sul piano dell'intensità e la cornice di pubblico ha fatto la sua parte.

Udine parte bene nel primo quarto con il parziale derivante dalle quattro triple dall'angolo di Dawkins, Repesa ferma la partita per fare quattro chiacchiere con i suoi e gli effetti sono immediati. Totè trova tanti comodi appoggi sotto le plance, bene anche Doyle dalla lunga e l'ingresso di El Amin è molto positivo. Nel secondo periodo la Guerri prova a toccare la doppia cifra di vantaggio, coach Vertemati alza nuovamente il quintetto e ricuce lo strappo. Nella ripresa sale in cattedra Leo Faggian, autore del career high da 17 punti e 5 rimbalzi, insieme a Leo Totè che sfiora la doppia doppia con 15 punti + 9 rimbalzi; sarà Ish El Amin il miglior realizzatore del match con 20 punti, astuto ad arrotondare lo scoring personale a garbage time inoltrato. Bene Flagg, con ogni probabilità ultima apparizione in maglia azzurra (probabile interesse di Trento) così come per Nick Marshall, di ritorno in NBL.

Nella conferenza stampa post partita coach Repesa ha parlato senza troppi peli sulla lingua: per il nuovo anno c'è bisogno di un roster con più fisicità, più atletismo, più talento. Battuta scherzosa su Faggian, i cui miglioramenti evidenti avrebbero ribaltato un ipotesi di taglio; alla domanda di Andrea Esposito di Sportando e Baseline Podcast in merito a un possibile approdo di John Petruccelli a Napoli, il coach croato sentenzia: "è un cavallo di razza già in nostra stalla". L'indiscrezione trapelata nei giorni scorsi diventa dunque una semi-ufficialità. L'intenzione della società è chiudere subito il parco italiani e le conferme di Totè, Faggian e Caruso dovrebbero essere la base di partenza. Occhi su Amar Alibegovic e Nico Mannion: colpi complicati per la concorrenza di club importanti, ma i contatti ci sono ed è tutto in divenire. Si prospetta un'estate scoppiettante: le ambizioni di Patron Rizzetta sono importanti e i fatti lo stanno dimostrando.

Guerri Napoli: El Amin 20, Faggian 17, Totè 15, Doyle 12, Flagg 12, Caruso 9, Marshall 5, Whaley 4, Bolton 2, Gloria 2.

Apu Udine: Dawkins 18, Mekowulu 15, Bendzius 7, Hickey 7, Calzavara 6, Christon 5, Da Ros 5, Ikangi 4, Spencer 4.

MVP: Leo Faggian