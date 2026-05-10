Tuttonapoli Guerri Napoli-Apu Udine, pomeriggio ludico: the last dance di una stagione opaca

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La Guerri Napoli accoglie Udine alla Alcott Arena nell'ultimo match di regular season. Entrambe le squadre hanno raggiunto l'obiettivo salvezza.

Pomeriggio ludico alla Alcott Arena, si affrontano Guerri Napoli e Apu Udine in un match che non si lega ad alcun obiettivo per entrambe le franchigie, già salve da diverse giornate e sfumato definitivamente l'obettivo play-off.

Sarà l'ultima a Napoli per molti giocatori del roster, autori di una stagione abbastanza deludente rispetto alle aspettative. Quasi sicuramente il comparto U.S.A sarà rinnovato in toto, trapelano prime indiscrezioni su accordi con club terzi come nel caso di Naz Mitrou Long, promesso sposo al Paok di Trinchieri. Nel parco italiani resteranno Caruso, Totè e Faggian, ai saluti Treier; già in corso le trattative con John Petruccelli e Amar Alibegovic che andranno eventualmente ad allungare il roster e immettere notevole qualità a disposizione di Repesa. Necessario l'ingaggio anche di un playmaker italiano da alternare in regia allo straniero: occhi su Nico Mannion in uscita da Milano, ma sono accostabili anche i nomi di Leo Candi, Michele Ruzzier e Alessandro Cappelletti.

Quanto al match odierno, entrambe proveranno a dar spazio a qualche giocatore finito in fondo alle rotazioni per larghi tratti della stagione. In casa Udine potrebbe essere la partita d'addio di Andrea Calzavara, tra i migliori italiani dell'intero campionato, è corteggiato da diverse settimane dall'Olimpia Milano, alla ricerca di giovani talentuosi per abbassare l'età media del team.

Palla a due ore 17.00, ci sarà la contemporaneità con tutti gli altri match di giornata. Diretta su LBA TV.