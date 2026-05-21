Napoli Basket, Repesa conferma l'interesse per Alibegovic: "Vediamo..."

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“Investimento” sembra essere la parola d’ordine del nuovo Napoli Basket targato Matt Rizzetta.

Jasmin Repesa ha già accolto con entusiasmo l’arrivo di John Petrucelli: “Questo cavallo di razza è già nella nostra stalla”, ha detto il tecnico croato parlando dell’esterno italoamericano, come riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Gli altri possibili colpi sul mercato

Ma il mercato potrebbe non fermarsi qui. Piace molto Amar Alibegovic e Repesa ha confermato l’interesse: “Vediamo per lui, è un ragazzo straordinario e un ottimo giocatore. Anche noi abbiamo limiti di budget, ma vedremo”.