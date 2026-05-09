Tuttonapoli Guerri Napoli, è già tempo di mercato. I primi nomi sul taccuino di Repesa

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La Guerri Napoli sta per concludere la stagione ma è già partita la programmazione per il nuovo anno. Si parte dalla rivoluzione del parco italiani.

Le prospettive per la nuova stagione sono molto ambiziose. Nella conferenza stampa infra-settimanale patron Rizzetta ha confermato la possibilità di una partecipazione alla Eurocup 2026/2027, occasione importante per riportare la Napoli cestistica in Europa dopo oltre 20 anni. La firma di Repesa aveva già fatto intuire di un progetto importante per il prossimo biennio, il lavoro è iniziato e trapelano i primi nomi in entrata per la costruzione del nuovo roster.

Potrebbe essere John Petruccelli l'innesto di gran livello in apertura di mercato. L'ala piccola ex Trapani sta concludendo la stagione in Turchia al Galatasaray dopo l'implosione del club granata, esperienza non particolarmente positiva per minutaggio e numeri registrati abbondantemente al di sotto delle sue consuete medie. Probabile il ritorno in Italia e Napoli potrebbe essere la piazza ideale per un giocatore che ama i contesti competitivi e le nuove sfide. Da indiscrezioni raccolte sarebbero in corso anche colloqui con Amar Alibegovic, altro ex Trapani consacratosi tra le migliori ali del campionato italiano negli ultimi 2 anni. Il bosniaco non occuperebbe alcuno slot straniero nel roster perché è stato formato nei settori giovanili italiani, pescata strategica e di gran valore se dovesse andare in porto.

Quasi certamente verrà firmato un play-maker italiano da alternare in regia ad uno straniero. A tal proposito trapela il nome di Nico Mannion, quasi certamente in uscita da Milano, ma la concorrenza per l'ex Golden State Warriors è spietata e bisognerà duellare con club di alto rango come la Virtus Bologna. Altri nomi ipoteticamente accostabili a Napoli sono Leonardo Candi, attualmente in forza alla Reyer Venezia ma desideroso di minutaggio superiore rispetto a quello ottenuto nella presente stagione, e Michele Ruzzier, la cui avventura con Trieste potrebbe concludersi a causa dell'incertezza sul futuro del club. Occhi anche su Alessandro Cappelletti: decisivo il suo apporodo a Treviso per il raggiungimento della salvezza del club veneto, ma è un giocatore in netta crescita che cerca franchigie partecipanti alle coppe europee per mettersi in mostra.

Il budget a disposizione di Laughlin e Repesa subirà un aumento, l'obiettivo è costruire un roster di livello idoneo a competere in Europa oltre che in LBA, pertanto servirà allungare le rotazioni ad almeno 11 giocatori più un eventuale under. Resteranno Totè e Caruso: il primo va in scadenza a Giugno 2027, mentre Willy a Giugno 2028. Probabilissima la riconferma anche di Leo Faggian che ha espresso enormi margini di miglioramento dall'avvento in panchina del coach croato. Al capolinea l'avventura di Treier in maglia azzurra: l'estone si porta dietro un infortunio abbastanza grave e non c'è la volontà di proseguirne il rapporto.