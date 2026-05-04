Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 35° turno di Serie A
In questo lunedì 4 maggio termina la 35ª giornata di Serie A con gli ultimi due match in programma: Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Si giocano anche i Monday Night di Premier League, Liga spagnola e portoghese. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 4 MAGGIO
16.00 Chelsea-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Cremonese-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Hearts-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
20.45 Roma-Fiorentina (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW
21.00 Everton-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Siviglia-Real Sociedad (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.15 Sporting-Vitoria Guimaraes (Campionato portoghese) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
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