Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 35° turno di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 35° turno di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Si giocano anche i Monday Night di Premier League, Liga spagnola e portoghese.

In questo lunedì 4 maggio termina la 35ª giornata di Serie A con gli ultimi due match in programma: Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Si giocano anche i Monday Night di Premier League, Liga spagnola e portoghese. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 4 MAGGIO

16.00 Chelsea-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

18.30 Cremonese-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Hearts-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV

20.45 Roma-Fiorentina (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW

21.00 Everton-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

21.00 Siviglia-Real Sociedad (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.15 Sporting-Vitoria Guimaraes (Campionato portoghese) - DAZN