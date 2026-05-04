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Corriere dello Sport su Inter, Sinner e F1: "Che Triplete"
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"Che Triplete". È con questo titolo che l'edizione odierna del Correre dello Sport sceglie di celebrare la vittoria dello Scudetto dell'Inter, il 21º nella storia nerazzurra, oltre che alle vittorie di Sinner al Master 1000 di Madrid e di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Miami. Alla formazione di Cristian Chivu bastava un punto contro il Parma, alla fine è arrivata una vittoria per 2-0 firmata da Thuram e Mkhitaryan.
Un campionato che non è mai stato in discussione, nemmeno nel momento di leggera flessione tra febbraio e marzo. Troppa Inter per delle inseguitrici mai veramente pericolose, impegnate spesso a guardarsi alle spalle senza rendersi conto che nel frattempo Lautaro e compagni si stavano staccando.
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