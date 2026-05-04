Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Inter Scudetto, 21 di gloria"
TuttoNapoli.net
Il titolo de La Gazzetta dello Sport è solenne come un'iscrizione monumentale: 21 di Gloria. Non c'è enfasi urlata, non c'è il punto esclamativo di chi si sorprende, c'è la consapevolezza di chi certifica un fatto storico. Il ventunesimo scudetto dell'Inter trova sulla rosea la sua cornice più istituzionale, con una prima pagina che è già un poster da appendere.
II 2-0 al Parma è il pretesto, non la sostanza. La Gazzetta va dritta ai significati: Chivu come debutto magico sulla panchina nerazzurra, Lautaro Martinez che ammette - <
Pubblicità
Brevi
Copertina TuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto? di Davide Baratto
Le più lette
1 L'editoriale di Chiariello: "Napoli 2º ma inguardabile, Hojlund non ha un pallone! E 255mln spesi…”
Prossima partita
11 mag 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la cessione dolorosa, il mostruoso buco sugli ingaggi, la mossa spiazzante di ADL e la verità su De Bruyne
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Abbiamo cambiato la geografia, c'è memoria corta. Fucili puntati addosso solo per noi"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com