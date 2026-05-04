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La Gazzetta dello Sport: "Inter Scudetto, 21 di gloria"

La Gazzetta dello Sport: "Inter Scudetto, 21 di gloria"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:48Brevi
di Fabio Tarantino

Il titolo de La Gazzetta dello Sport è solenne come un'iscrizione monumentale: 21 di Gloria. Non c'è enfasi urlata, non c'è il punto esclamativo di chi si sorprende, c'è la consapevolezza di chi certifica un fatto storico. Il ventunesimo scudetto dell'Inter trova sulla rosea la sua cornice più istituzionale, con una prima pagina che è già un poster da appendere.

II 2-0 al Parma è il pretesto, non la sostanza. La Gazzetta va dritta ai significati: Chivu come debutto magico sulla panchina nerazzurra, Lautaro Martinez che ammette - <