Prima pagina
Il Napoli pareggia a Como, Il Roma: "Un punto Champions"
"Un punto Champions", apre così in prima pagina Il Roma nell'edizione odierna, commentando lo 0-0 della squadra di Conte che si avvicina alla qualificazione nella massima competizione europea. "Il Napoli pareggia in casa del Como ma nella ripresa Politano colpisce il palo. Manca poco per la grande Europa, Conte: 'Un altro passo in avanti'". Di seguito la prima pagina integrale.
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