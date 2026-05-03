Prima pagina Il Mattino apre con lo 0-0 a Como: "Pari Champions"

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"Pari Champions", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando lo 0-0 della squadra di Conte che si avvicina alla qualificazione nella massima competizione europea. Il sommario: "Zero gol e brutta gara contro il Como, ma la qualificazione resta blindata". Un box è dedicato al ricordo del celebre pilota automobilistico scomparso: "Ciao Alex, hai insegnato a volare. Addio a Zanardi, campione oltre ogni limite: aveva 59 anni". Di seguito la prima pagina integrale.