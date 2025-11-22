Accorcia le distanze l'Atalanta: Scamacca riapre la partita!

TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:55Brevi
di Daniele Rodia

Goal stupendo di Gianluca Scamacca che riapre Napoli-Atalanta: Bellanova lavora il pallone sul lato destro del campo e crossa al centro dove l'attaccante gira in rovesciata e batte Milinkovic-Savic. 3-1 al Maradona