Rrahmani sostituito durante Napoli-Atalanta: il motivo

Oggi alle 22:14Brevi
di Daniele Rodia

Durante Napoli-Atalanta, Amir Rrahmani è uscito anzitempo dal campo in via precauzionale a causa di un infortunio dopo un contatto con Zappacosta. Al posto del kosovaro, Antonio Conte ha deciso di far entrare Juan Jesus. Per il centrale azzurro dovrebbe trattarsi di una botta alla schiena così come dichiarato dagli inviati di Dazn a bordo campo.