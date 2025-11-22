David Neres sblocca Napoli-Atalanta: triangolazione perfetta e 1-0!

di Daniele Rodia

GOL DEL NAPOLI! Passano in vantaggio gli azzurri! Una bellissima triangolazione tra Hojlund, Di Lorenzo e Neres mette il brasiliano in porta che con freddezza glaciale batte Carnsecchi e sposta il risultato sull'1-0!