Ancora David Neres! Il Napoli raddoppia contro l'Atalanta
TuttoNapoli.net
Il Napoli raddoppia subito contro l'Atalanta, doppietta per David Neres. McTominay innesca l'attaccante brasiliano che con grande qualità si gira e infila il pallone nell'angolino difeso da Carnesecchi. 2-0 al Maradona!
Pubblicità
Brevi
Copertina ADL, il legale: "Rinvio a giudizio decisione 'pilatesca'. Dall'Inter caso analogo, ma fu archiviato" di Fabio Tarantino
Le più lette
3 Napoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): gli orobici accorciano le distanze
Prossima partita
25 nov 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
In primo piano
Francesco CarboneUfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita”
Fabio TarantinoTuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com