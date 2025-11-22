Ancora David Neres! Il Napoli raddoppia contro l'Atalanta

Ancora David Neres! Il Napoli raddoppia contro l'AtalantaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:20Brevi
di Daniele Rodia

Il Napoli raddoppia subito contro l'Atalanta, doppietta per David Neres. McTominay innesca l'attaccante brasiliano che con grande qualità si gira e infila il pallone nell'angolino difeso da Carnesecchi. 2-0 al Maradona!