Vince e convince il Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Vince e convince il Napoli di Antonio Conte che batte l'Atalanta per 3-1: tutto nel primo tempo per gli azzurri che tornano a sorridere con la doppietta di David Neres e la prima gioia in azzurro di Noa Lang. Nel secondo tempo gli azzurri calano leggermente e l'Atalanta risale il campo con il gol bandiera di Scamacca che gira perfettamente e batte M.Savic. Testa della classifica momentanea per il Napoli in attesa di Roma, Milan ed Inter.

