Alvino: "Napoli più vivo che mai! Il campo risponde al chiacchiericcio, altro che 'finiti'..."
Oggi alle 02:00Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "Questa è la bellezza del calcio! Questa è la bellezza del nostro Napoli, una squadra più viva che mai! Quando è il campo a parlare e a rispondere al chiacchiericcio stucchevole, inutile e strumentale di chi ci dava per finiti, la soddisfazione è maggiore.

I segnali stasera sono molto positivi. Conte dimostra di saper ascoltare, saper cambiare e saper vincere in tanti modi. Il cambio modulo, i nuovi, i subentrati. Solo note liete. Adesso bisogna dare continuità a partire da martedì in Champions League. Quanto è vero che … nun c’accire nisciuno".