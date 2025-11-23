Alvino: "Napoli più vivo che mai! Il campo risponde al chiacchiericcio, altro che 'finiti'..."
Il giornalista Carlo Alvino, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "Questa è la bellezza del calcio! Questa è la bellezza del nostro Napoli, una squadra più viva che mai! Quando è il campo a parlare e a rispondere al chiacchiericcio stucchevole, inutile e strumentale di chi ci dava per finiti, la soddisfazione è maggiore.
I segnali stasera sono molto positivi. Conte dimostra di saper ascoltare, saper cambiare e saper vincere in tanti modi. Il cambio modulo, i nuovi, i subentrati. Solo note liete. Adesso bisogna dare continuità a partire da martedì in Champions League. Quanto è vero che … nun c’accire nisciuno".
