Triplo cambio nel Napoli: c'e l'esordio stagionale per un azzurro

Triplo cambio nel Napoli: c'e l'esordio stagionale per un azzurroTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:11Brevi
di Daniele Rodia

Tripla sostituzione nel Napoli al 68' minuto di Napoli-Atalanta: escono Gutierrez, Lang e David Neres, entrano Elmas, Politano e Pasquale Mazzocchi. Per quest'ultimo si tratta dell'esordio stagionale.