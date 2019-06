Accostato al Napoli, Fornals ad un passo dal West Ham: trovato anche l'accordo tra i club

Pablo Fornals non sarà un rinforzo per il Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato dal Guardian il West Ham ha infatti trovato l'accordo definitivo con il Villarreal per il passaggio del giocatore in Premier League e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma. Il club inglese verserà nelle casse del Sottomarino Giallo 24 milioni di sterline per acquistarlo a titolo definitivo, ovvero poco meno di 27 milioni di euro.