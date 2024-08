Accostato di nuovo alle italiane, James Rodriguez torna a Madrid (ma non al Real)

Accostato incredibilmente al Napoli (ed a tante italiane) anche in questa sessione di mercato, James Rodriguez torna in Liga. Accordo ad un passo con il Rayo Vallecano de Madrid. Ritorno in una città a lui cara, dunque. Il colombiano, ex Real, torna a Madrid, ma giocherà nella terza squadra della capitale spagnola. Lo riporta il giornalista Fabrizio Romano sui suoi canali social.

🚨🇨🇴 James Rodriguez, on the verge of joining Rayo Vallecano as official bid has been sent today.



Contract until June 2025 plus option for one more season.



Almost there. @PSierraR pic.twitter.com/KkKwkXX0jB