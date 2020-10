ADL di nuovo vicino alla squadra, non succedeva da Castel di Sangro

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sul momento in casa Napoli, ponendo l'attenzione sulla visita di De Laurentiis a Castel Volturno in vista del match contro la Real Sociedad: "Il lunedì di riposo dopo la vittoria di Benevento è alle spalle, il Napoli ieri è tornato al lavoro per preparare la gara contro la Real Sociedad, un incrocio molto importante vista la sconfitta contro l’Az Alkmaar. Ha seguito parte dell’allenamento a Castel Volturno il presidente De Laurentiis, che non era così vicino alla squadra dal ritiro di Castel di Sangro".