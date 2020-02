Allarme Coronavirus, il Man Utd pronto a cancellare il tour estivo in Cina

Secondo quanto riportato da ESPN, il Manchester United aveva programmato parte della preparazione estiva in Cina, con una serie di amichevoli che avrebbero potuto permettere al club di incassare diversi milioni. Il coronavirus però potrebbe cambiare i piani dei Red Devils, che adesso hanno bloccato l'organizzazione in attesa di capire come si risolverà la crisi intorno all'influenza che ha colpito migliaia di cinesi nel corso di questo inizio 2020.