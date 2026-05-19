Spalletti-Juve, Tuttosport: "Lucio-Comolli, resa dei conti"
"Lucio-Comolli, resa dei conti". Titola così in prima pagina Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sulla situazione bianconera a una giornata dalla fine del campionato. Con la Champions a rischio, il tecnico Luciano Spalletti chiede chiarezza al proprietario John Elkann: in primo piano il progetto ma anche il ruolo dell'ad Comolli, che proprio come Spalletti senza Champions potrebbe salutare la Juve. Spalletti però potrebbe anche continuare, a patto che le deleghe tecniche a favore del dirigente francese vengano ridotte. Una situazione che conferma le diversità di vedute tra le parti.
TORINO - In primo piano anche il Torino, pronto a vivere un gran finale di stagione proprio nel derby contro la Juventus. Dopo quattro mesi, lo sciopero della curva Maratona si è interrotto mentre anche la curva Primavera è sold out per il confronto con i bianconeri. Uno stadio pieno per sostenere il Toro, che domenica avrà qualche problema in difesa: squalificato Maripan, mentre Ismajili è in dubbio proprio come Marianucci.
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