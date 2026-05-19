Prima pagina Conte-Napoli, Corriere dello Sport "Antonio si libera e Spalletti in bilico"

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La Juventus si prepara a un vero e proprio "Ribaltone". Questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport

La Juventus si prepara a un vero e proprio "Ribaltone". Questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, che accende i riflettori sul futuro della panchina bianconera. Il tecnico Luciano Spalletti e l'amministratore delegato Damien Comolli sono attesi a un confronto decisivo con John Elkann per fare il punto sulla stagione. A pesare sul destino del club è lo spettro della mancata qualificazione in Champions League, un fallimento che sottrarrebbe circa 40 milioni di euro al bilancio societario. Questo scenario economico ridotto potrebbe sancire l'immediata rottura della dirigenza con l'allenatore e con l'ad, ridisegnando completamente i vertici sportivi.

Il derby decisivo e la suggestione del ritorno di Conte

In questo contesto di forte tensione, il prossimo derby contro il Torino assume una rilevanza cruciale e decisiva per le sorti del club. Una sconfitta accelererebbe la rivoluzione, spingendo la Juventus a valutare un clamoroso ritorno di Antonio Conte. Il tecnico salentino sembra infatti destinato a chiudere la sua avventura sulla panchina del Napoli, forte di un patto d'onore siglato con il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo tra i due prevede una rescissione consensuale del contratto senza alcuna richiesta di buonuscita, una condizione che renderebbe Conte libero.