Il Mattino: "Napoli, largo ai giovani: ora ripartiamo da Alisson e Vergara"

Oggi alle 07:45Brevi
di Davide Baratto

"Napoli, largo ai giovani: ora ripartiamo da Alisson e Vergara", scrive così nel taglio alto della prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, citando due protagonisti azzurri dell'ultimo periodo. Al centro, spazio alla vicenda spiacevole che vede vittima il fischietto La Penna: "Minacce choc all'arbitro di Inter-Juve. Intimidazioni dopo la contestata espulsione di Kalulu: 'Ti sparo, so dove abiti'. La polizia: 'Non esca di casa'". Di seguito la prima pagina integrale.