Altro stop per il Bari di LDL, primo posto lontanissimo: pronto l'esonero di Auteri

Brutto stop per il Bari di Luigi De Laurentiis nel match delle 12.30 del girone C di serie C. Al San Nicola i galletti vengono sconfitti dalla Viterbese, i laziali si impongono per 1-0. Solo un punto in tre partite per i pugliesi, sempre più lontana la vetta, la capolista Ternana è distante 11 punti con una partita in meno, gli umbri giocheranno nel posticipo di domani contro la Casertana. Secondo quanto riferito da TuttoC la pazienza della dirigenza biancorossa, con in testa il presidente Luigi De Laurentiis apparso alquanto nervoso ed arrabbiato, è finita e l'esonero del tecnico di Floridia è oramai ad un passo.