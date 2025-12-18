Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via la Supercoppa, c'è Napoli-Milan!
In questo giovedì 18 dicembre inizia la Supercoppa italiana 2025, a inaugurarla sarà Napoli-Milan alle ore 20:00. Ci sono anche diversi appuntamenti internazionali, tra cui Losanna-Fiorentina di Conference League. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDÌ 18 DICEMBRE
11.00 Italia-Portogallo Under 16 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
14.00 Juventus-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
19.00 Ourense-Athletic (Coppa del Re) - DAZN
19.00 Burgos-Getafe (Coppa del Re) - DAZN
19.45 Santa Clara-Sporting (Taça de Portugal) - COMO TV
20.00 Napoli-Milan (Supercoppa Italiana) - ITALIA 1 • 21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Losanna-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Crystal Palace-Kups (Conference League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Mainz-Samsunspor (Conference League) - SKY SPORT (canale
254) e NOW
21.00 Strasburgo-Breidablik (Conference League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Rayo Vallecano-Drita (Conference League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Murcia-Betis (Coppa del Re) - DAZN
21.45 Porto-Famalicao (Taça de Portugal) - COMO TV
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
