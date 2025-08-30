Anguissa all'ultimo respiro: è il gol più tardivo del Napoli su uno 0-0 dal 2004/05

Davide Baratto

Vittoria al cardiopalma del Napoli contro il Cagliari: gli azzurri riescono a buttare giù il muro rossoblu solo al dopo 94 minuti e 43 secondi, quando Zambo Anguissa riceve il cross di Buongiorno e col piattone infila Caprile. Il gol del camerunese è la più tardivo segnato dal Napoli in Serie A sul punteggio di 0-0 dal 2004/05, come riporta Opta.