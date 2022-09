Argentina chiede di liberare prima i giocatori per il Mondiale: ecco chi rischia di non esserci

In vista del prossimo Mondiale in Qatar, che inizierà il prossimo 20 novembre, l'Argentina, attraverso l'AFA, chiederà ai club di liberare i giocatori prima

In vista del prossimo Mondiale in Qatar, che inizierà il prossimo 20 novembre, l'Argentina, attraverso l'AFA, chiederà ai club di liberare i giocatori prima dell'ultima giornata dei vari campionati. Se tutto questo dovesse concretizzarsi nel weekend del 12 e 13 novembre i convocati da Scaloni non sarebbero a disposizione dei rispettivi allenatori.

Nel dettaglio il Napoli dovrebbe fare a meno di Giovanni Simeone (che per ora non è convocato ma continuando così potrebbe ritagliarsi un posto) contro l'Udinese che non avrebbe Nehuen Perez. L'Inter invece dovrebbe rinunciare a Lautaro Martinez e Joaquin Correa, mentre Juventus-Roma non vedrebbe il ritorno di Paulo Dybala allo Stadium, con Angel Di Maria assente tra i bianconeri, al pari di Leandro Paredes. La richiesta comunque molto difficilmente verrà accettata, anche perché altrimenti il rischio sarebbe che le altre Federazioni possano chiedere la stessa cosa. A riportarlo è dobleamarilla.com.ar.