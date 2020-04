Argentina, stop al calcio. L'AFA: "Giocare col pubblico è condizione indispensabile"

Nel comunicato dell'AFA che ufficializza la fine della stagione 2019-20, si legge che una delle condizioni ritenute indispensabili per il ritorno del calcio è la possibilità di che esso sia aperto ai tifosi sugli spalti. "Non vi è alcuna indicazione che ci consenta di avventurarci in una data in cui gli enti governativi consentano lo sviluppo di competizioni sportive con un afflusso di pubblico, condizione essenziale per la ripresa delle attività AFA con la programmazione delle sue competizioni".