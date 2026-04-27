Ufficiale Atalanta ko, Napoli certo di una coppa europea: è il 16º anno negli ultimi 17

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Numeri che raccontano una storia di solidità e programmazione rara per il calcio italiano, il tutto firmato dalla gestione Aurelio De Laurentiis

Il Napoli parteciperà ad una competizione europea nella prossima stagione: adesso è ufficiale. Con la sconfitta dell'Atalanta è arrivata la certezza aritmetica: ora il vantaggio degli azzurri sul settimo posto è di 15 punti con sole quattro partite rimaste da giocare. La squadra di Antonio Conte si piazzerà quindi al sesto posto nel peggiore dei casi, posizione che assicura l'Europa League o la Conference League in caso la Lazio vincesse la Coppa Italia.

Una continuità da fare invidia a tutti, anche alle big del campionato:

Sarà la sedicesima partecipazione ad una competizione europea negli ultimi 17 anni, numeri che raccontano una storia di solidità e programmazione rara per il calcio italiano, il tutto firmato dalla gestione Aurelio De Laurentiis. Un traguardo che non è mai scontato in un campionato dove club storici scivolano fuori dall'Europa o ci rientrano a singhiozzo. In questo periodo il Napoli ha costruito una presenza continua sui palcoscenici internazionali che ha contribuito a tenere il club competitivo, visibile e appetibile anche sul mercato. 16 volte in 17 anni significano standard da grande società europea, un dato che in pochi in Italia possono vantare.