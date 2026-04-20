Foto "Lezioni di giuridicità delle regole del calcio": il Prof Clemente di San Luca fa tappa alla Sapienza

vedi letture

Il Professore Guido Clemente di San Luca stavolta fa tappa all'Università Sapienza di Roma con il suo "Lezioni di giuridicità delle regole del calcio", di cui è autore insieme a Giovanni Martini e Mario Paladini. Il volume sarà presentato il prossimo martedì 28 aprile alle ore 15:00, presso la Sala Lauree del dipartimento di scienze politiche dell'accademia. A coordinare la discussione sarà Fabio Giglioni, al dibattito prenderanno parte anche Guido Corso, Giovanni Di Lorenzo e Carla Acocella.