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"Lezioni di giuridicità delle regole del calcio": il Prof Clemente di San Luca fa tappa alla Sapienza

"Lezioni di giuridicità delle regole del calcio": il Prof Clemente di San Luca fa tappa alla Sapienza
Ieri alle 22:15Brevi
di Davide Baratto

Il Professore Guido Clemente di San Luca stavolta fa tappa all'Università Sapienza di Roma con il suo "Lezioni di giuridicità delle regole del calcio", di cui è autore insieme a Giovanni Martini e Mario Paladini. Il volume sarà presentato il prossimo martedì 28 aprile alle ore 15:00, presso la Sala Lauree del dipartimento di scienze politiche dell'accademia. A coordinare la discussione sarà Fabio Giglioni, al dibattito prenderanno parte anche Guido Corso, Giovanni Di Lorenzo e Carla Acocella.