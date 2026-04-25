Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si parte con B e Premier e poi 3 gare di A
Continuano le gare di Serie A valide per la 34ª giornata, si parte alle 15.00 con Parma-Pisa. Alle 18.00 Bologna-Roma, stasera alle 20.45 Hellas Verona-Lecce. Si gioca anche in Serie B, con le gare valide per il 36° turno, mentre per quanto riguarda la Serie C ci saranno tutte le gare del Girone A dell'ultima giornata della regular season.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 25 aprile
12.30 Catanzaro-Spezia (Serie B) - DAZN
13.00 Karlsruhe-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT
13.30 Fulham-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K
14.00 Alaves-Maiorca (Liga) - DAZN
15.00 Parma-Pisa (Serie A) - DAZN, DAZN 1
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Virtus Entella-Padova (Serie B) - DAZN
15.00 Frosinone-Carrarese (Serie B) - DAZN
15.00 Reggiana-Palermo (Serie B) - DAZN
15.00 Sudtirol-Mantova (Serie B) - DAZN
15.30 Mainz-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT MAX
16.00 Liverpool-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
16.00 Wolverhampton-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT
16.00 West Ham-Everton (Premier League) - SKY SPORT
16.15 Getafe-Barcellona (Liga) - DAZN
17.15 Venezia-Empoli (Serie B) - DAZN
18.00 Bologna-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1
18.15 Manchester United-Southampton (FA Cup) - HBO MAX, DAZN
18.30 Arsenal-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K
18.30 Valencia-Girona (Liga) - DAZN
18.30 Amburgo-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MAX
19.00 Benfica-Moreirense (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Cesena-Sampdoria (Serie B) - DAZN
20.30 Inter U23-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT ARENA
20.30 Renate-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT MIX
20.30 Pergolettese-Lecco (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Triestina-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Cittadella-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Dolomiti Bellunesi-Trento (Serie C) - SKY SPORT(
20.30 Ospitaletto-Novara (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Lumezzane-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Alcione-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Arzignano-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Verona-Lecce (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Atletico Madrid-Athletic (Liga) - DAZN, DAZN 1
