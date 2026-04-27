Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 34° turno di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 34° turno di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Si giocano anche i Monday Night di Premier League e Liga spagnola

In questo lunedì 27 aprile termina la 34ª giornata di Serie A con gli ultimi due match in programma: Cagliari-Atalanta alle 18.30 e Lazio-Udinese alle 20.45. Si giocano anche i Monday Night di Premier League e Liga spagnola. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 27 APRILE

18.30 Cagliari-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Lazio-Udinese (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW

21.00 Manchester United-Brentford (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Espanyol-Levante (Liga) - DAZN