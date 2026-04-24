Sondaggio - Dominio azzurro con la Cremonese: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Sondaggio - Dominio azzurro con la Cremonese: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:47Brevi
di Daniele Rodia

Triplice fischio al Maradona con un Napoli in scioltezza, come poche volte in questa stagione. Gli azzurri battono 4-0 la Cremonese e salgono momentaneamente in solitaria al secondo posto in attesa di Milan-Juventus. Reti di McTominay, Højlund, De Bruyne ed Alisson Santos.

Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!